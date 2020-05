Comeos demande de taxer Amazon pour soutenir les commerces belges en perdition

La fédération patronale du commerce et des services demande de taxer Amazon et Zalando pour soutenir les commerces belges en perdition, avance Comeos dans son plan de relance baptisé "Hermès" transmis mardi soir aux autorités compétentes et détaillé jeudi dans L'Echo et dans La Libre.