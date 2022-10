Ce 4 octobre était la journée mondiale des animaux. L'occasion pour le courtier en assurances, HelloSafe, de publier une étude sur le budget que nous consacrons à nos chères boules de poils.

Un animal de compagnie est un poste de dépenses important dans le budget de son propriétaire...

Animal de race ou "zinekke" de gouttière

La première dépense étant... l'achat de l'animal. Une dépense qui varie fortement selon le type d'animal de compagnie (chien, chat, lapin ...) et si l'animal choisi est de race ou non.

A titre d'exemple car il est impossible de donner un prix précis et arrêté, l'organisation de défense des consommateurs Test-Achats avait publié sur son site les prix suivants (chiffres de février 2021):

250 à 350 euros pour un chien sans pedigree (un prix à doubler, tripler ou même quadrupler si vous voulez un chien avec un pedigree) ;

50 à 250 euros pour un chat "normal" (un prix à doubler, tripler ou même quadrupler si vous voulez un chat avec un pedigree) ;

30-40 euros pour un canari (là aussi tout dépend de l'espèce) ;

3-5 euros pour un poisson rouge (jusqu'à plus de 100 euros pour certains poissons rares précise Test-Achats) ;

10, 20 ou 30 euros pour une souris, un cochon d'Inde ou un lapin.

Et n'allez pas croire qu'une boule de poils ramenée d'un refuge ne vous coûtera rien : entre les frais d'adoption, les vaccins et la stérilisation, vous devrez ouvrir votre portefeuille (comptez entre 150 et 300 euros).

Nourriture hors de prix n'est pas gage de qualité

Le budget nourriture, bien que le poste de dépenses le plus important dans votre budget "animal de compagnie", est pour ainsi dire impossible à chiffrer tant les prix varient fonction de la nourriture choisie. L'organisation de défense des consommateurs donne néanmoins une idée de budget à prévoir : "En moyenne, il faut prévoir 500 à 600 euros par an pour un chien et environ 400 euros pour un chat. Bien entendu, cela dépend aussi de la taille de l'animal, mais également de ce que vous mettez dans son bol". Croquettes ? Nourriture humide ? Un mix des deux ? Et la qualité : entrée de gamme ou uniquement les produits de luxe ? Le prix du kilo de croquettes peut être multiplié par près de 10 entre l'entrée de gamme et la marque la plus chère. A ce propos, Test-Achats met en garde les propriétaires d'animaux "il n'est pas vrai que les aliments les plus chers sont les meilleurs : il est possible de trouver des aliments de haute qualité à un bon prix".

Et si un des slogans de la SPA est "ne nous abandonnez pas pendant vos vacances", n'oubliez pas de prévoir un budget (qui peut être conséquent) si vous ne pouvez partir avec votre ami à quatre pattes : les hôtels pour chiens ou chats se payent par jour et chaque service peut être facturé en plus (Garde chien et garde animaux proche de chez vous | Pawshake.be). Il vous faut compter en moyenne entre 18 et 40 euros/jour, et bien étudier les prestations proposées lorsque vous comparez les prix. Quant à faire garder votre compagnon à poils chez vous, c'est bien entendu possible aussi, mais ce n'est pas gratuit non plus... Autant le savoir !

Soin et santé

Dans son étude, le courtier en assurances HelloSafe révèle que les Belges dépensent 722 euros en frais vétérinaires en moyenne chaque année, soit près de 60 euros par mois. Un montant qui pose questions. Avec le coût de la vie qui est en perpétuelle augmentation, est-ce que les propriétaires d'animaux vont toujours pouvoir subvenir à leurs besoins? Et pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux, face aux frais de vétérinaire, à souscrire à une assurance pour leur compagnon à quatre pattes ?

Assurance trop chère

A en croire les répondants, les propriétaires de chiens ou de chats, qui contractent une assurance, en quelque sorte une mutuelle, pour leur animal de compagnie, sont peu nombreux : 69,2% concèdent ne pas en avoir. Tout d'abord, les raisons sont que ce produit est relativement nouveau en Belgique et parfois fort peu connu : 30,4% ignorent même son existence ou les avantages qu'une telle assurance pourrait représenter pour eux.

Ensuite si cette assurance peut être une vraie solution face aux coûts que représentent les frais vétérinaires pour un ménage (voir encadré), elle est considérée comme trop cher par près de 40% des répondants (39,4%) et ils sont 42,4% à dire qu'ils n'en voient pas l'utilité.

On note toutefois, une hausse de la prise d'une assurance pour les animaux de compagnie qui ont été achetés ; ils sont deux fois plus assurés (42,8%) que les animaux adoptés (18,8%).

De plus en plus difficile d'assumer les frais

Alors que peu de propriétaires contractent une assurance pour leur animal de compagnie, ils sont néanmoins 37% à déclarer qu'il leur devient difficile d'assumer les dépenses de leur animal de compagnie à l'heure actuelle. Et près de 22% de cette partie des répondants avouent même ne plus pouvoir assumer les dépenses liées à leur animal.

Combien coûte une visite chez le vétérinaire ? Une simple consultation chez le vétérinaire, le coût moyen est de 35 euros. Une visite pour un vaccin : 60 euros. La stérilisation avoisine quant à elle les 200 euros contre 175 euros pour la castration de l'animal. L'identification (puce ou tatouage) : 60 euros. Enfin, si jamais votre animal a besoin d'un détartrage : 80 euros. Si ces frais "classiques" sont déjà élevés, ce n'est rien à côté de ce qu'il vous en coûtera en cas de maladie, voire d'hospitalisation. Les maladies : Une affection cutanée, un traitement vous coûtera 120 euros. Une allergie peut vous revenir assez cher car les coûts sont facturés 250 euros à chaque trimestre. Pour des petites maladies : 80 euros pour une gastro-entérite, 70 euros pour une toux, et 90 euros pour une otite. Des kystes : autour de 190 euros, contre 600 euros pour une tumeur. Hospitalisation ou d'analyses : Des analyses de sang et/ou de selles, comptez en moyenne 75 euros, contre 20 euros pour une analyse d'urine. Une radiographie : 40 euros. - Echographie complète : minimum 75 euros. Hospitalisation : en moyenne 30 euros par jour. Le montant d'une intervention avoisine les 350 euros (tout dépend de l'opération). La radiothérapie est l'un des soins les plus chers prodigués aux animaux : environ 1.400 euros.

