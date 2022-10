Le groupe Colruyt a annoncé mardi son intention de loger les activités énergétiques de DATS 24 au sein du holding énergétique Virya Energy. Une opération, dont les conditions financières ne sont pas encore claires à ce stade, mais qui doit permettre de "renforcer la compétitivité" des deux sociétés.

Créé en 1972, DATS 24 a vu le jour comme fournisseur de carburant, mais a étendu ses activités et propose désormais l'ensemble des carburants conventionnels et énergies de substitution, de l'essence au diesel en passant par l'AdBlue, l'électricité, l'hydrogène ou encore le gaz naturel (CNG), rappelle Colruyt. DATS 24 investit également, avec le contexte de transition énergétique, dans l'extension de l'infrastructure de recharge électrique et la construction de stations à hydrogène publiques. Au cours de l'exercice 2021/22, DATS 24 a réalisé un chiffre d'affaires de 798 millions d'euros. La société emploie une septantaine de collaborateurs.

De son côté, Virya Energy a été constitué en 2019 par Colruyt Group et son actionnaire majoritaire Korys, la société d'investissement de la famille Colruyt. Virya Energy est notamment active dans la construction et l'exploitation d'éoliennes en mer mais aussi dans l'hydrogène vert.

Pour le groupe Colruyt, unir DATS 24 à Virya permettra à la première de réaliser au mieux ses plans de croissance et de suivre l'accélération de la transition vers une mobilité sans carbone, notamment en mettant pleinement l'accent sur l'électrification.

Les conditions de la transaction n'ont toutefois pas encore été déterminées. "L'intention est que cette transaction ait lieu au début de l'exercice 2023/24. Dans ce cadre, de plus amples études et analyses seront toutefois encore réalisées, en particulier pour définir les conditions financières de la transaction", indique encore le groupe.

