Le groupe de supermarchés Colruyt a installé , en test dans son magasin de Hal, une caisse qui scanne automatiquement les articles dans le caddie du client. Cette nouvelle technologie doit permettre de réduire de 20% le temps passé à la caisse, tout en améliorant les conditions de travail de l'employé, selon le groupe. Si l'essai est concluant, ce type de caisse pourrait être mis en place dans d'autres magasins.

Une caméra enregistre, à l'aide de l'intelligence artificielle, les produits que le collaborateur transfère d'un chariot à l'autre. Une présence humaine reste donc requise, mais désormais, le caissier ou la caissière pourra utiliser ses deux mains pour assurer le transfert des produits. De plus, la caméra ne reconnaît pas tous les produits. Quinze pour cent environ passent entre les mailles du filet. C'est le cas des fruits et légumes achetés en vrac.

"De même, les produits situés au bas du chariot, tels que les bacs de boissons, ne sont pas visibles pour la caméra et devront donc toujours être scannés manuellement", explique le groupe.

Le système a déjà été testé sans clientèle. Il est aujourd'hui utilisé en conditions réelles. A court terme, ce ne sont pas moins de 10 caisses du magasin situé près du QG de Colruyt qui devraient voir apparaître cette caméra intelligente.

Les autres chaînes de supermarchés disposent déjà depuis plusieurs années de caisses où le client peut lui-même scanner ses articles. Colruyt conserve sa méthode de transfert de marchandises d'un caddie à un autre, mais s'équipe donc de caméras intelligentes pour accélérer cette étape. La technologie a été mise au point par Smart Technics, l'équipe chargée de l'innovation chez Colruyt, en collaboration avec Heliovision.

