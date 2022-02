Le groupe de distribution Colruyt a annoncé vendredi avoir pris une participation de 41,36% dans la société Smartmat, spécialisée dans la livraison à domicile de colis et repas sous les marques Foodbag et 15gram.

Le groupe de distribution devient ainsi actionnaire de Smartmat aux côtés des fondateurs et de Korys, la société d'investissement de la famille Colruyt, qui détenait déjà une participation. Après l'arrivée de Colruyt, Korys possède également une participation de 41,36% des actions, les fondateurs conservant la part restante.

L'investissement pour Colruyt Group atteint entre 26 et 28 millions d'euros.

"Avec l'investissement dans les colis-repas et dans le développement du nouveau concept de supermarché en ligne Rayon, Colruyt Group souhaite étendre son offre orientée client sur le marché de l'alimentation en ligne en Belgique", souligne le groupe dans un communiqué.

Smartmat est spécialisée dans la composition et la livraison de colis-repas sous les marques Foodbag et 15gram mais la société a également lancé récemment le concept Rayon: un supermarché en ligne avec livraison à domicile dans toute la Belgique.

Le groupe Colruyt ne s'attend pas à ce que cette transaction ait un effet significatif sur le résultat net de son exercice 2021/22 et sur celui de l'exercice suivant.

