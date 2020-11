Le groupe Colruyt a décidé d'accorder un jour de congé supplémentaire aux collaborateurs de ses magasins pour les "remercier" de leurs "performances exceptionnelles" au cours de l'année, marquée par l'épidémie de Covid-19, a-t-il annoncé mercredi.

Ce jour de congé supplémentaire est fixé au samedi 2 janvier 2021. Plus de 500 magasins du groupe Colruyt (magasins Colruyt, OKay, OKay Compact, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Fiets! et Dreambaby) en Belgique, à l'exception des magasins indépendants Spar Colruyt Group, resteront fermés ce jour-là. Plusieurs milliers de collaborateurs de Colruyt sont donc concernés.

"Nous avons décidé d'accorder à nos collaborateurs en magasins un jour de congé payé supplémentaire. La décision unique de fermer plus de 500 magasins en Belgique est prise pour permettre à nos collègues de pouvoir davantage profiter d'un moment en famille, de clôturer l'année intense 2020 et de faire le plein d'énergie à l'entame de l'année nouvelle", souligne Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group, cité dans un communiqué.

