Le groupe de distribution Colruyt investit dans le producteur néerlandais d'algues The Seaweed Company, à l'occasion d'une augmentation de capital de ce dernier, a-t-on appris mardi dans un communiqué.

L'argent levé permettra à l'entreprise fondée en 2018 d'agrandir ses fermes aquacoles et d'augmenter sa production destinée à l'alimentation animale (gamme "Blue Farming", humaine et aux compléments alimentaires (gamme "Blue Health").

The Seaweed Company ambitionne de devenir un leader européen du segment des algues cultivées pour la consommation.

Colruyt Group était déjà actionnaire depuis 2019 de The Seaweed Company. Avec son nouvel investissement, le distributeur de Hal fait passer sa participation à 21% du capital. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Colruyt s'intéresse de longue date au segment des algues marines dans lequel le groupe belge, qui développe par ailleurs sa propre ferme aquacole au large de Nieuport, voit "beaucoup de potentiel". Les algues peuvent être utilisées pour l'alimentation, la fertilisation et même comme solution de rechange aux emballages en plastic, souligne-t-on.

