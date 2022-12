Une enquête interne à Bpost a révélé des pratiques présumées illégales dans le cadre de l'appel d'offres public lié à la concession de la distribution de journaux en Belgique.

L'Echo affirme en savoir davantage sur ce qui est reproché à Dirk Tirez, l'ex-CEO de Bpost, dont on a appris le départ, le 9 décembre dernier. Des responsables au sein de Bpost ont pris langue avec des éditeurs de presse du nord du pays ainsi qu'avec PPP, une société spécialisée dans la distribution de journaux et magazines.

En résumé, il a été proposé de garantir à PPP un certain volume de journaux à distribuer, en échange de quoi cette dernière s'engagerait à ne pas poser sa candidature pour la nouvelle concession de distribution de titres de presse pour la période 2023-2027.

Et si cette négociation illégale, qui rime avec collusion, a été menée par des cadres de Bpost, divers échanges d'e-mails et de messages WhatsApp montrent que Dirk Tirez était au courant, poursuit L'Echo.

En outre, l'ex-CEO aurait changé plusieurs fois de version face aux questions posées dans le cadre de l'enquête interne à Bpost.

