Collect&Go, le service de courses en ligne de Colruyt Group, lance mardi, en collaboration avec le supermarché de proximité OKay, le nouveau service "Collect&Go Connect", soit une plate-forme qui met les clients en relation et leur offre la possibilité de faire les courses les uns pour les autres. Le nouveau service sera testé pendant six mois via une application internet dans sept magasins OKay et OKay Compact à Gand et en Flandre occidentale.

"Nous entendons mettre en relation deux groupes de personnes: celles qui souhaitent être aidées pour faire leurs courses et celles qui souhaitent se faire un peu d'argent en faisant les courses pour des habitants de leur quartier", détaille Tom De Prater, manager de division de Collect&Go.

"Chaque quartier est différent. Nous testons donc le service dans différentes zones: au centre de Gand, en périphérie et dans les villages", a précisé Fabrice Gobbato, le directeur de l'enseigne OKay. Concrètement, le projet-pilote compte quatre magasins à Gand (Krommewal, Sint-Pietersnieuwstraat, Voskenslaan et Heusden) et trois magasins en Flandre occidentale (Zwevegem, Vichte et Oedelem)

Pour bénéficier du service, les clients établissent une liste de courses dans la nouvelle app "Collect&Go Connect". Ils indiquent le jour et l'heure souhaités pour la livraison à domicile ainsi que le montant qu'ils sont prêts à débourser pour le service. Les "coursiers" s'inscrivent également et indiquent leur rayon d'action. Ils peuvent ensuite choisir les demandes qu'ils prennent en charge, compte tenu de leurs disponibilités et de la rémunération proposée.

