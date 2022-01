Travail à domicile à 100 % ou réduction de moitié de la capacité des transports en commun au plus fort de la vague Omicron..., le quotidien De Tijd s'est procuré le dernier rapport du GEMS, le groupe d'experts qui conseillent les politiques en vue des prochains Codeco.

En parcourant le rapport du GEMS qui va servir de base aux discussions du Codeco de ce jeudi, les journalistes du quotidien de Tijd ont constaté que les experts souhaitent que le télétravail redevienne temporairement obligatoire à 100% pour les métiers où cela est possible. Si le travail à domicile n'est pas possible, le GEMS conseille de créer des petites bulles de travail, où le personnel n'est pas mélangé. Ceci afin d'éviter des contaminations sur le lieu de travail et empêcher ainsi la déstabilisation de nombreuses entreprises qui devraient faire face à de trop nombreuses absences probables à cause du variant omicron.

Les experts du GEMS recommandent de diviser temporairement par deux la capacité des transports en commun et ventiler plus fortement ceux-ci. Le GEMS conseille aux plus vulnérables de porter un masque FFP2 plus protecteur.

