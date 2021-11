Les gouvernements fédéral et des entités fédérées ont décidé vendredi en Comité de concertation d'un nouveau tour de vis dans la lutte contre la propagation du coronavirus, qui touche entre autres l'horeca.

Lors d'une conférence de presse, à l'issue du Comité de concertation, le Premier ministre, Alexander De Croo, a annoncé que dès ce samedi 27 novembre, le nombre de personnes par table sera limité à six dans l'horeca (sauf si personnes d'un même ménage), avec obligation de fermer les établissements à 23h00 (ouverture à partir de 5h00). Seules les places assises à table sont autorisées.

Comme attendu, les discothèques et dancings vont devoir fermer à partir de samedi.

Le Premier ministre Alexander De Croo a également indiqué que les réunions privées hors du domicile sont désormais interdites en intérieur, sauf mariages et réceptions de funérailles. Pour ces évènements particuliers, un cadre doit être respecté: le CST est nécessaire si l'on dépasse 50 personnes en intérieur et 100 en extérieur.

Ces mesures valent à partir de samedi et en principe pour "3 semaines", selon les mots du Premier ministre. Elles seront évaluées le 15 décembre.

Compte tenu des fermetures envisagées, le Comité de concertation annonce la décision prochaine d'allouer des aides aux secteurs fermés ou touchés.

Événements publics

Événements publics à l'intérieur : seules les places assises sont autorisées, conformément à la règle du CST assorti du port du masque.

Événements publics à l'extérieur : si les organisateurs ne respectent pas les règles de distanciation sociale et le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe, leur événement sera fermé.

Les modalités applicables dans le secteur de l'Horeca sont également valables pour les évènements.

La date effective d'application des mesures concernant les événements organisés par des professionnels est le 29 novembre.

Foires commerciales

Le Comité confirme l'obligation de port du masque lors des foires commerciales.

Les entités fédérées prennent les dispositions réglementaires nécessaires en vue d'une utilisation généralisée du CST lors de ces foires commerciales.

Télétravail

La période durant laquelle les travailleurs peuvent se rendre au maximum une seule fois sur leur lieu de travail est étendue jusqu'au 19 décembre, en lieu et place du 12 décembre.

La période à partir de laquelle les travailleurs pourront retourner maximum deux fois par semaine sur leur lieu de travail commence ainsi le 20 décembre.

Respect des mesures

Les services de police et d'inspection sont chargés d'intervenir de manière stricte s'ils constatent un non-respect des mesures.

Il est demandé aux ministres compétents et aux bourgmestres de transmettre les informations nécessaires en la matière aux services de police et de d'inspection.

