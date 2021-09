Ces serruriers malhonnêtes étaient depuis longtemps dans le radar de l'inspection économique pour manque de transparence et prix démesurés.

Il était grand temps, serait-on tenté d'écrire. Qui ne s'est pas un jour retrouvé sur son palier ou sur le trottoir sans ses clefs restées à l'intérieur? Qui n'a pas du coup fait appel, à la va-vite, au premier serrurier trouvé sur internet, disponible quasi immédiatement mais dont la facture se révélait particulièrement gratinée? Ces serruriers malhonnêtes étaient depuis longtemps dans le radar de l'inspection économique pour manque de transparence et prix démesurés.

Afin de pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie et de permettre aux consommateurs de faire leur choix en toute connaissance de cause, le ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne, et Eva De Bleeker, la secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, ont mis en place une carte d'identification.

Pour obtenir ce précieux sésame, les serruriers vont devoir signer un code de conduite et disposer d'un certificat de qualité. Ce certificat sera délivré par les organismes d'évaluation de la conformité selon des critères prédéfinis qui allieront techniques et compétences.

Dans le même temps, intégré aux discussions avec le secteur et le SPF Economie, Google a déjà commencé à bloquer les publicités et les annonces des serruriers peu scrupuleux.

