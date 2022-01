Dans un communiqué, Coddy, une start-up belge qui crée des escape games urbains sur smartphone qui visent à faire découvrir une ville tout en jouant, annonce avoir levé 600 000 euros en vue de déployer ses aventures en Espagne et en Italie.

Coddy a su "séduire ses investisseurs grâce à de bons résultats financiers, mais aussi un plan de croissance international ambitieux", explique Sébastien Balieu, Co-fondateur et CEOde Coddy. La start-up programme "des évolutions technologiques importantes pour accélérer son déploiement et améliorer encore l'expérience utilisateur". La création de nouveaux jeux par l'équipe Coddy est facilitée par "le développement en interne de technologies basées sur des robots (bots) et par l'intégration des données de plusieurs plateformes opensource qui accélèrent le travail et les recherches de l'équipe". La levée de fonds devrait lui permettre également d'embaucher 6 personnes qui renforceront l'équipe de 5 personnes déjà en place.

Active en Belgique en 2020 avec 17 villes couvertes, la société a surépliquer son modèle en France, en 2021, en couvrant à distance 26 nouvelles villes. L'objectif pour 2022 sera de répéter la même stratégie de déploiement en Espagne et en Italie.

Coddy est maintenant capable de déployer des aventures partout dans le monde depuis Bruxelles. "Alors qu'il nous fallait 3 semaines pour publier une nouvelle aventure en 2020, il nous faut 3 jours aujourd'hui" précise Stéphane Draux, CTO de Coddy.

