Coca-Cola augmente ses prix dans notre pays, a confirmé vendredi la multinationale, justifiant sa décision par des coûts en hausse. Le prix payé par le consommateur final dépendra des lieux de vente.

Coca-Cola dit aussi ressentir les conséquences de l'inflation élevée en Belgique, explique une porte-parole de Coca-Cola Europacific Partners Belgium, l'embouteilleur responsable de la production, distribution et vente des boissons de l'enseigne dans notre pays. La société pointe surtout la hausse des coûts en matière d'énergie, de transport, du travail et de l'emballage. L'augmentation de prix interviendra en octobre mais Coca-Cola ne répercutera pas l'entièreté des coûts aux clients, assure-t-on.

L'entreprise ne souhaite pas préciser l'ampleur de cette hausse. Le montant final payé par le consommateur dépendra en outre des enseignes. Les négociations peuvent s'avérer très dures avec les distributeurs, ce qui conduit parfois à ce que certains produits ne soient temporairement plus vendus par certaines enseignes.

