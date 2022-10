Le constructeur automobile américain Ford arrêtera l'an prochain la production de son modèle Fiesta, après plus de 45 années d'existence, a confirmé mercredi Ford Europa sur le réseau social Twitter.

La marque explique intensifier l'électrification de son offre pour 2030 et annonce la fin de la production du modèle Fiesta fin juin 2023.

Le modèle était fabriqué à Cologne, en Allemagne.

L'arrêt de la Fiesta s'ajoute à la fin de la vente du modèle Mondeo et à la cessation de production de la Focus en 2025. La production des S-Max et Galaxy s'achèverait également l'an prochain.

Ford avait présenté la Fiesta en 1976, modèle qui en était déjà à sa septième génération, fabriquée depuis 2017.

