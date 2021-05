Citymesh/Cegeka officiellement en lice pour devenir le quatrième opérateur télécom

Citymesh et l'entreprise IT limbourgeoise Cegeka veulent devenir le quatrième opérateur télécom en Belgique, aux côtés de Proximus, Orange et Telenet, ont-elles confirmé jeudi dans un communiqué. L'investissement prévu est de 100 millions d'euros.