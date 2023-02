Vous en avez assez des SUV mais ne voulez pas retomber dans l'habitacle surbaissé d'une berline traditionnelle? Citroën veut ouvrir une nouvelle voie, avec ce modèle mi-berline mi-fastback haut sur pattes, dessiné sous la direction de notre compatriote Pierre Leclercq.

Un style décalé censé séduire à la fois les clients méditerranéens, amateurs de berlines tricorps, et les conducteurs du nord plus friands de crossover. Pour effectuer ce grand écart, cette Citroën reprend la base de la C4 à cinq portes mais allonge sa carrosserie de 24 centimètres. Un gain qui ne profite guère aux places arrière (pas plus habitables que la moyenne) mais uniquement au coffre, très vaste et profond. Malheureusement, ce grand coffre n'est pas accessible via un hayon mais un simple couvercle, moins pratique (mais aussi moins cher à produire...). A l'avant, les sièges ne sont pas aussi moelleux que ceux des plus grandes voitures de la marque aux chevrons mais ils peuvent néanmoins se doter d'une fonction massage. Un tout bon point pour la suspension (à butées hydrauliques progressives) qui gomme tous les trous et bosses. Moins intéressante, la direction, qui gomme tout ressenti provenant du train avant. C'est mou et peu engageant. En virage, cette Citroën jette d'ailleurs vite l'éponge, préférant être conduite nonchalamment. Le silence du moteur électrique (seul choix possible en Belgique...) incite à cette décontraction, qui évite aussi de faire flamber la consommation. Mais malgré cela, la batterie de taille moyenne limite l'autonomie réelle à 260 kilomètres environ. Ce qui réduit la polyvalence de l'engin. Des versions à essence et diesel (disponibles sur les marchés du sud) auraient permis d'augmenter le rayon d'action et de réduire le prix, donc d'élargir la clientèle potentielle. Mais ce n'est pas le cas chez nous où cette Citroën électrique métissée, qui mélange les genres pour s'en donner un, risque de ne connaître qu'une carrière en demi-teinte.

Citroën Ë-c4 x ë-C4 X Electric Moteur électrique synchrone, 136 ch (100 kW) / 260 Nm ; batterie: 50 kWh bruts, 46 kWh utiles ; temps de charge: environ 25 h sur prise domestique, 4,5 h sur borne AC (11 kW), 80% en 30 minutes sur borne DC (max. 100 kW) ; longueur: 4,60 m, poids: 1.659 kg Performances Vitesse maxi: 150 km/h (bridée) ; 0-100 km/h en 10,0 s ; autonomie officielle/de l'essai: 348 km/263 km ; consommation de l'essai: 17,5 kWh/100 km ; rejets CO2: 0 g/km Prix A partir de 39.100 euros ; déductibilité fiscale: 100% + Grand confort de suspension, grand coffre, pompe à chaleur de série, style anticonformiste - Uniquement disponible en électrique (pas de versions essence ni diesel), pas de hayon, pas d'essuie-glace arrière, comportement routier pataud

