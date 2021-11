Citroën tente une nouvelle incursion dans le haut de gamme avec cette C5 X censée symboliser le luxe à la française mais produite exclusivement en... Chine!

Cette voiture imposante (4,80 m) et haute sur pattes arbore un look décalé qui mélange les genres. Des lignes que l'on doit à notre compatriote Pierre Leclercq, responsable du style chez Citroën. Pour des raisons de budget, la suspension hydropneumatique de la grande époque Citroën n'est plus, mais cette voiture nous promet néanmoins un grand confort grâce à ses amortisseurs pilotés sophistiqués à butées hydrauliques progressives. L'habitabilité s'annonce généreuse et le hayon donne accès à un coffre spacieux (de 545 à 1.640 l). Pas de diesel pour animer l'engin mais on trouvera des moteurs à essence (130 ou 180 ch) et un propulseur hybride essence-électricité de 225 ch dont la batterie de 12,4 kWh offrirait officiellement jusqu'à 55 km d'autonomie en électrique. Cet hybride débutera à 43.820 euros et sera déductible à 100% pour les indépendants.