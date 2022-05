Les tentatives récentes de Citroën dans le haut de gamme se sont toutes soldées par des échecs cuisants, le constructeur français peinant à lutter contre les concurrents allemands. La marque tente malgré tout une nouvelle incursion dans ce segment avec la C5 X, le but étant de gonfler ses marges opérationnelles.

Ironie de l'époque, cette nouvelle Citroën censée symboliser le luxe à la française est exclusivement produite en... Chine! Mais elle cultive l'originalité de la marque aux chevrons. Cette voiture imposante et haute sur pattes arbore en effet un look décalé qui mélange les genres. Des lignes que l'on doit à notre compatriote Pierre Leclercq, responsable du style chez Citroën. Mais la poupe oblongue ne plaira sans doute pas à tout le monde... A bord, les passagers baignent dans le confort: assis dans des sièges matelassés et bien dessinés, ils sont isolés du monde extérieur par un double vitrage. L'habitabilité est très généreuse et le coffre spacieux. Il est également plus pratique que dans une berline classique, grâce au hayon. Sous le capot, pas de diesel mais des moteurs à essence (1.2 de 130 ch et 1.6 de 180 ch) ou un propulseur hybride essence-électricité de 225 ch. Ce dernier est déductible à 100% pour les indépendants et offre théoriquement jusqu'à 55 km d'autonomie en électrique. Le 1.6 litre 180 ch de notre essai est fiscalement moins intéressant mais à peine moins performant et 5.000 euros moins cher à l'achat. Un bon choix pour qui ne peut pas déduire son véhicule. Pour des raisons de coût, la suspension hydropneumatique de la grande époque n'est plus, mais cette imposante Citroën se pose sur des amortisseurs (éventuellement pilotés) à butées hydrauliques progressives très moelleux. Cet amortissement souple est par contre moins à l'aise en conduite dynamique. La voiture incite à une conduite calme et détendue. Ce qui apaiserait les concepteurs, c'est que ce haut de gamme soit cette fois couronné de succès. Seul l'avenir nous le dira...