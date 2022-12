Faire du bien au corps et à l'esprit, plutôt que de succomber aux excès, c'est le défi de chaque fin d'année. Alors pourquoi ne pas réfléchir à un cadeau dont l'objectif est de booster votre bien-être ? Voici notre sélection.

Philips Serie 9000 : le rasoir qui adapte ses lames à vos poilsDoté de 72 lames doubles auto-affûtées (150 000 coupes par minute), le nouveau rasoir Philips Serie 9000 convient aussi bien au rasage humide qu'au rasage à sec. Il se connecte à votre téléphone portable, où il rend compte du processus de rasage en temps réel et donne des conseils pour l'améliorer. La technologie SkinIQ effectue un scan continu de la barbe et de la peau pour optimiser le rasage, tandis que le capteur PressureGuard utilise un anneau lumineux pour avertir si la pression du rasoir sur le visage est correcte. Autre nouveauté : les capteurs Motion Control qui supervisent vos mouvements pour vous aider à obtenir l'effet escompté. Capable de raser des barbes très épaisses, jusqu'à cinq jours, c'est sans doute un des meilleurs rasoirs de sa catégorie.Prix : 279 eurosTherabody TheraCup : des ventouses connectées pour vos musclesNon, il ne s'agit pas d'un récipient pour votre latte épicé. La TheraCup offre un soulagement sans caféine à vos muscles endoloris. À l'instar de la thérapie prescrite aux athlètes olympiques, la TheraCup utilise une combinaison de succion, de vibration et de chaleur pour soulager vos muscles. Le concept de la ventouse est assez simple : en pompant sur des zones ciblées, on stimule le flux sanguin, on soulage les tissus fatigués et on accélère la récupération. Mais contrairement à une installation complète de kinésithérapie, cet appareil peut se glisser dans votre sac de sport pour des traitements en déplacement. Le TheraCup offre trois niveaux d'aspiration, trois intensités de chaleur et trois niveaux de vibration. Vous craignez les zébrures ? Un capteur de pression et une fonction d'arrêt automatique protègent la peau contre une aspiration excessive. Il est livré avec trois accessoires - 35 mm, 45 mm et 55 mm - pour travailler sur différentes zones du corps et peut fonctionner jusqu'à deux heures sans charge, sans l'intervention d'un professionnel de la santé.Prix : 99 euros.Withings Body Scan : ceci n'est pas une balance connectéeAcclamé au CES 2022, ce petit bijou de technologie est une "station de santé" capable d'évaluer votre forme de la tête aux pieds. Grâce à de nouveaux capteurs, la Body Scan mesure votre poids au grammes près, votre rythme cardiaque et la vitesse d'onde de pouls pour estimer l'âge de vos artères. Les capteurs logés sur son plateau permettent aussi de mesurer la réponse de la peau lors de la stimulation des glandes sudoripares de vos pieds. Cette nouvelle fonctionnalité peut s'avérer très utile pour dépister la neuropathie périphérique, une maladie des nerfs qui affecte notamment les personnes diabétiques. A l'instar des impédancemètres que l'on retrouve chez certains praticiens, la Body Scan est aussi dotée d'une poignée bardée d'électrodes. En la soulevant, elle permet de mesurer beaucoup plus précisément la masse grasse dans les membres supérieurs et le torse, pour fournir une composition corporelle "par segmentation". De quoi vous aider à mieux cibler vos exercices physiques.Prix : 399,95 euros.Therabody Smart Goggles : un masque facial pour vous relaxerDévoilé à l'IFA de Berlin - le grand salon européen de la tech -, ce masque oculaire futuriste est un antidote aux maux de tête. Sans chimie, sans pilules, sans aucun additif. Créé par la société californienne Therabody, ce masque utilise des vibrations douces et une thérapie par la chaleur pour soulager les tensions dans la tête et réduire l'anxiété. Il est également doté d'un capteur capable de mesurer votre pression crânienne et d'un programme de relaxation qui peut induire le sommeil. Entièrement pliable, il est idéal pour les grands voyageurs qui ont régulièrement besoin d'être dorlotés. Prix : 199 euros.Compex CoreBelt 5.0 : une ceinture pour soulager vos maux de dosSpécialiste de l'électrostimulation, le fabricant suisse Compex a lancé cette année trois ceintures abdominales pour renforcer les muscles abdominaux et gainer le corps. Avec des effets prouvés cliniquement, la CoreBelt 5.0 permet aussi de travailler les muscles dorsaux en simultané ou indépendamment. Grâce à une appli et un plan d'entraînement sur mesure, vous pouvez renforcer vos muscles, réduire votre tour de taille, sculpter vos abdominaux, renforcer le bas du dos et même apaiser les douleurs dues à un travail trop sédentaire, les yeux plongés dans vos écrans. Les premiers résultats sont perceptibles après un mois d'entraînement, à condition de rester régulier (3 à 4 séances par semaine). Cela revient à une séance de sport prolongée, en un temps moindre et quasiment sans effort.Prix : 229,99 euros.