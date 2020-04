En mars, 796.743 passagers ont été enregistrés à Brussels Airport, ce qui correspond à un repli de 60,1% par rapport à mars 2019, mois lors duquel près de deux millions de passagers avaient été comptabilisés, a annoncé l'aéroport mercredi.

Le taux d'occupation des avions a également piqué du nez: le nombre moyen de passagers par vol est passé de 129 à 94.

La situation s'est détériorée pratiquement de jour en jour. La diminution du nombre de passagers a été de 19% lors de la première semaine de mars, de 39% lors de la deuxième semaine et de 73% durant la troisième semaine. Lors de la dernière semaine de mars, le premier aéroport du pays a même accusé un repli de 95% du nombre de voyageurs.

Ces résultats sont dus à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné l'adoption de mesures de confinement aux quatre coins du monde et contraint les compagnies aériennes à clouer l'essentiel de leur flotte d'avions de passagers.

Le transport de marchandises s'en tire légèrement mieux. Le volume de fret à Brussels Airport a diminué de 14,6% en mars 2020 par rapport à mars 2019.

"La baisse de la demande s'explique par l'arrêt de nombreuses entreprises en Belgique et en Europe à cause de la crise du coronavirus. Mais on assiste également à une forte diminution de la capacité, que l'on explique surtout par la quasi disparition du transport de fret à bord d'avions de passagers et de la suppression de vols long-courriers", souligne Brussels Airport.

Plus précisément, le fret à bord d'avions de passagers a reculé de 26,7% en mars. Le segment des vols full cargo a signé quant à lui un repli limité à 2,1%.

