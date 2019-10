Incroyable réussite que celle de Christian Lange, inventeur de l'aspirateur à déchets urbain le plus performant du monde, le célèbre Glutton, qui s'exporte aujourd'hui dans plus de 70 pays sur cinq continents.

A 55 ans, Christian Lange n'a pas fini de tout dévorer sur son passage. La société qu'il a créée en 1988 est une véritable success story... mondiale ! Basée à Andenne, l'entreprise exporte ses aspirateurs de déchets autotractés, les Glutton, dans plus de 70 pays, sur cinq continents, jusqu'au Chili et en Australie. De Santiago à Sidney en passant par Berlin, Florence, Paris et Stockholm, 6.000 villes en sont équipées à travers le monde. L'an dernier, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros et enregistre une croissance continue. Alors que 37 personnes travaillaient chez Glutton en 2016, la société flirte désormais avec la centaine de collaborateurs. Le succès est tel que sur les 333 communes de plus de 10.000 habitants en Belgique, " toutes possèdent au moins un de nos aspirateurs ", lance fièrement Christian Lange, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour faire face à la croissance, Glutton a en effet investi près de 9 millions d'euros dans la con...