L'épidémie de coronavirus et ses conséquences néfastes pour l'économie ont fait baisser de 25% les émissions de CO2 en Chine, selon une étude publiée mercredi par l'organisation Carbon Brief.

De nombreuses usines sont à l'arrêt ou au ralenti depuis l'apparition du virus. Selon les calculs de Carbon Brief, 300 millions de tonnes de CO2 ont été émises entre le 3 et le 16 février, soit 100 millions de moins qu'à la même période de l'an passé. A l'échelle mondiale, la baisse est de 6%.

La réduction des émissions sur deux semaines en Chine représente une diminution de 1% sur base annuelle, selon l'étude, réalisée par les experts du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) basé en Finlande.. La véritable question est de savoir si elle ne sera pas compensée, voire dépassée lors de la reprise de l'activité à plein régime, souligne Carbon Brief.

