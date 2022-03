Le groupe automobile allemand Volkswagen doit prolonger jusqu'à mardi un arrêt de la production dans trois usines de la métropole chinoise de Changchun, dans le nord-est du pays, en raison d'une épidémie de coronavirus.

La production se poursuit, par contre, dans les usines de Shanghai. A Changchun, une usine de la marque Volkswagen, une du constructeur de luxe Audi et une usine de pièces détachées ont été touchées. Tous trois sont exploités en collaboration avec le partenaire chinois FAW. Il y a plus d'une semaine, les autorités de Changchun ont ordonné le confinement de cette métropole de neuf millions d'habitants, après que les chiffres du coronavirus y ont fortement augmenté. La Chine connaît actuellement la vague la plus grave depuis le début de la pandémie.

Le pays le plus peuplé du monde a une stratégie zéro Covid et répond aux épidémies locales par des couvre-feux, des tests de masse, des restrictions de circulation et des mises en quarantaine. La Chine s'est également largement coupée des autres pays.

