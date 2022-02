Randstad a largement profité de la reprise économique et enregistré en 2021 un chiffre d'affaires record de 24,6 milliards d'euros, en hausse. Ses résultats sont cependant également en partie dus à une hausse de ses tarifs, a reconnu mardi le géant néerlandais de l'intérim.

La pandémie avait fortement affecté Randstad en 2020, mais son chiffre d'affaires du dernier exercice affiche néanmoins une hausse de 5% par rapport à 2019.

Le bénéfice a lui plus que doublé par rapport à l'an dernier, à 768 millions d'euros.

Le CEO Jacques van den Broek, qui quittera l'entreprise en mars a annoncé un dividende exceptionnel de 2,81 euros par action, en plus du régulier de 2,19 euros.

Le patron a pointé certaines difficultés sur le marché de l'emploi depuis la reprise, avec un manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs et une adéquation entre l'offre et la demande difficile à trouver.

Dans la branche Belgique-Luxembourg, le chiffre d'affaires a grimpé de quelque 200 millions d'euros à 1,6 milliard. Le bénéfice avant impôts (ebitda) a progressé de 17 millions à 89 millions d'euros.

