Les 100 premières places de marché (marketplaces) transfrontalières ont réalisé un chiffre d'affaires record de 128 milliards d'euros en 2021 en Europe, rapporte la plateforme Cross-Border Commerce Europe jeudi. Ces marketplaces ont été stimulées par la pandémie et ont progressé de 22%, soutenues par les activités commerciales de particulier à particulier (C2C, consumer to consumer).

L'étude de Cross-Border Commerce cartographie les 100 meilleures places de marché mondiales du secteur en analysant leurs performances transfrontalières en Europe.

Le marché total de l'e-commerce transfrontalier en Europe (y compris le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège) représente un chiffre d'affaires de 237 milliards d'euros en 2021 (hors voyages), dont 59% sont générés par les marketplaces. Amazon et eBay représentent plus de la moitié du marché avec un chiffre d'affaires de respectivement 51 milliards d'euros et 25 milliards d'euros l'année dernière.

En Europe, les marketplaces transfrontalières les plus importantes l'année dernière étaient Amazon (USA), AliExpress (Chine), eBay (USA), Etsy (USA) et OLX (Pays-Bas). Les 100 meilleures places de marché, dont 36 sont d'origine américaine, ont par ailleurs enregistré 2,85 milliards de visiteurs transfrontaliers mensuels. Leur croissance devrait se poursuivre en 2022 pour atteindre 65% des ventes en ligne transfrontalières en Europe d'ici 2025, prévoit l'étude.

L'étude de Cross-Border Commerce cartographie les 100 meilleures places de marché mondiales du secteur en analysant leurs performances transfrontalières en Europe. Le marché total de l'e-commerce transfrontalier en Europe (y compris le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège) représente un chiffre d'affaires de 237 milliards d'euros en 2021 (hors voyages), dont 59% sont générés par les marketplaces. Amazon et eBay représentent plus de la moitié du marché avec un chiffre d'affaires de respectivement 51 milliards d'euros et 25 milliards d'euros l'année dernière. En Europe, les marketplaces transfrontalières les plus importantes l'année dernière étaient Amazon (USA), AliExpress (Chine), eBay (USA), Etsy (USA) et OLX (Pays-Bas). Les 100 meilleures places de marché, dont 36 sont d'origine américaine, ont par ailleurs enregistré 2,85 milliards de visiteurs transfrontaliers mensuels. Leur croissance devrait se poursuivre en 2022 pour atteindre 65% des ventes en ligne transfrontalières en Europe d'ici 2025, prévoit l'étude.