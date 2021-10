Orange Belgium a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 346,3 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 3,3% par rapport au troisième trimestre 2020, porté notamment par une progression de 4,8% des services facturés au client.

"Porté par une dynamique commerciale soutenue dans le mobile et par la poursuite des efforts de maîtrise des coûts", l'ebitdaal de l'opérateur télécom (soit l'ebitda after leases, l'ebitda correspondant au résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements, NDLR) grimpe de 8,1% en glissement annuel pour atteindre 96,7 millions d'euros, ce qui correspond à une marge d'ebitdaal de 27,9%.

La base de clients câble d'Orange Belgium a continué de s'accroître au troisième trimestre pour atteindre 382.000 clients (+25,5% sur un an). Quant à la base de clients dans les services mobiles, elle s'élève à 2,718 millions de forfaits (postpayés), en hausse de 3,9%. Elle recule en revanche dans le prépayé, à 425.000 clients (-10,5%). Au cours du troisième trimestre, Orange Belgium a par ailleurs lancé "Orange TV Lite", qui permet d'accéder au contenu en streaming sans avoir à payer un abonnement complet et sans décodeur, ainsi que la marque "hey!" qui cible "une clientèle ultra-connectée dont la vie est totalement orientée vers le digital".

Le bénéfice net d'Orange Belgium est en recul de près de 16% au troisième trimestre, à 18 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, l'opérateur affiche un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros (+3,1% par rapport à la même période de 2020), un ebitdaal de 257,9 millions d'euros (+8,5%) et un bénéfice net de 25,3 millions d'euros (-39,5%).

Compte tenu de ces résultats et de l'amélioration de la situation sanitaire, Orange Belgium prévoit de dépasser légèrement ses prévisions d'ebitdaal pour l'ensemble de l'année. L'opérateur télécom s'attend désormais à dépasser légèrement la fourchette d'ebitdaal comprise entre 320 et 340 millions d'euros. Les prévisions de chiffre d'affaires restent par contre inchangées.

