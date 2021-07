Orange Belgium a vu sa base clients et son chiffre d'affaires augmenter au deuxième trimestre, "dans un environnement concurrentiel toujours très actif", a annoncé lundi l'opérateur télécom.

La base de clients câble d'Orange en Belgique a augmenté de 17.000 unités entre début avril et fin juin pour atteindre 366.000 clients (+27% sur un an) alors que la base totale de clients mobiles postpayés a gonflé de 17.000 nouveaux abonnés pour atteindre 2,7 millions (+3,4% en glissement annuel), a annoncé le groupe, dans le cadre de la publication de ses résultats trimestriels.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires d'Orange Belgium s'est élevé à 325,4 millions d'euros, en progression de 7,5% par rapport au deuxième trimestre 2020. "Ce trimestre a été moins durement touché que le deuxième trimestre 2020 par les mesures contre le Covid-19. De fait, les boutiques étaient ouvertes et les revenus d'itinérance et le trafic SMS sont repartis à la hausse", constate le directeur financier, Antoine Chouc, cité dans un communiqué. Pour l'ensemble du premier semestre, Orange Belgium a enregistré un chiffre d'affaires de 655,9 millions d'euros, en hausse de 3%.

Le bénéfice net consolidé d'Orange Belgium, en revanche, est en recul de plus de 40% par rapport au deuxième trimestre 2020, à 11,6 millions d'euros. Pour la première moitié de l'année, l'opérateur télécom a dégagé un bénéfice net de 7,3 millions d'euros, contre 20,4 millions d'euros au premier semestre 2020.

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, Orange Belgium table toujours sur une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2021. Pour 2021, la société vise un EBITDAaL compris entre 320 millions d'euros et 340 millions d'euros. Cet indicateur de performance opérationnelle s'est élevé à 91,1 millions d'euros au deuxième trimestre (+5,9%) et à 161,2 millions d'euros au premier semestre (+8,8%).

La base de clients câble d'Orange en Belgique a augmenté de 17.000 unités entre début avril et fin juin pour atteindre 366.000 clients (+27% sur un an) alors que la base totale de clients mobiles postpayés a gonflé de 17.000 nouveaux abonnés pour atteindre 2,7 millions (+3,4% en glissement annuel), a annoncé le groupe, dans le cadre de la publication de ses résultats trimestriels. Dans le même temps, le chiffre d'affaires d'Orange Belgium s'est élevé à 325,4 millions d'euros, en progression de 7,5% par rapport au deuxième trimestre 2020. "Ce trimestre a été moins durement touché que le deuxième trimestre 2020 par les mesures contre le Covid-19. De fait, les boutiques étaient ouvertes et les revenus d'itinérance et le trafic SMS sont repartis à la hausse", constate le directeur financier, Antoine Chouc, cité dans un communiqué. Pour l'ensemble du premier semestre, Orange Belgium a enregistré un chiffre d'affaires de 655,9 millions d'euros, en hausse de 3%. Le bénéfice net consolidé d'Orange Belgium, en revanche, est en recul de plus de 40% par rapport au deuxième trimestre 2020, à 11,6 millions d'euros. Pour la première moitié de l'année, l'opérateur télécom a dégagé un bénéfice net de 7,3 millions d'euros, contre 20,4 millions d'euros au premier semestre 2020. Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, Orange Belgium table toujours sur une croissance faible à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2021. Pour 2021, la société vise un EBITDAaL compris entre 320 millions d'euros et 340 millions d'euros. Cet indicateur de performance opérationnelle s'est élevé à 91,1 millions d'euros au deuxième trimestre (+5,9%) et à 161,2 millions d'euros au premier semestre (+8,8%).