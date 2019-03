Charleroi s'offre un nouveau Dôme, où se tiendront plus de spectacles et de séminaires

Frédéric Brebant Journaliste Trends-Tendances Pub, marketing, médias, culture

Ne dites plus Spiroudome. A Charleroi, le temple du basket change de nom et prend un virage stratégique. Fraîchement baptisée Dôme, la nouvelle structure organisera davantage de spectacles et de séminaires pour assurer son avenir économique, tout en gardant intacte sa passion pour le ballon orange.

Jean-Jacques Cloquet, Gabriel Jean et Eric Schonbrodt,le trio de choc à la tête du Dôme. © belgaimage/Denis Vasilov