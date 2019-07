Christophe Degrez, fondateur et CEO d'Eneco depuis 2010, quitte l'entreprise. Il sera remplacé, en septembre, par Jean-Jacques Delmée, a annoncé mercredi le fournisseur d'énergie verte.

Après l'acquisition et l'intégration d'Eni, la réalisation de notre parc éolien en mer du nord Norther avec la collaboration de notre équipe dédiée à l'éolien, Eneco est devenu le plus grand acteur de l'énergie renouvelable en Belgique et est bien positionné pour continuer sur la voie de cette croissance. Le moment me parait logique pour clôturer ce beau projet", souligne Christophe Degrez, cité dans un communiqué. Jean-Jacques Delmée, 54 ans, vient de la société Mondi Belcoat. Préalablement, il a rempli différentes fonctions de direction et commerciale chez Monaghan Ireland, Coca-Cola Enterprises et Friesland Campina.