À partir du 1er juin, Piet Derriks dirigera Immoweb, la branche belge du groupe AVIV. Avec Ait Voncke, CEO du groupe AVIV, ils formeront un duo belgo-belge au sein du groupe de petites annonces en ligne.

Le 1er juin, Piet Derriks prendra ses fonctions en tant que nouveau Managing Director d'Immoweb, la branche belge du groupe AVIV. Derriks a précédemment fait partie du groupe StepStone, entreprise au sein de laquelle il a passé 21 ans.

Aujourd'hui, il est directeur général de StepStone Benelux et France.

Piet Derriks contribuera à l'intégration plus poussée d'Immoweb au sein du nouveau groupe AVIV, qui compte également les sites immobiliers Se Loger et Meilleurs Agents (France), Yad2 (Israël) et Immowelt (Allemagne). Au sein du groupe AVIV, M. Derriks travaillera en étroite collaboration avec son CEO et compatriote Ait Voncke, afin qu'Immoweb soit dirigée par un binôme belge.

