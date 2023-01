Spécialisée dans la gestion de fortune, la filiale belge de la Banque Transatlantique, groupe de banque privée d'origine française, annonce l'ouverture d'un bureau régional... à Courtrai!

Il y a des signes qui ne trompent pas. Preuve que la gestion de fortune est un segment en croissance, surtout au nord du pays, la Banque Transatlantique Belgium inaugure une première implantation en dehors de Bruxelles, à Courtrai. Une ouverture qui répond, selon la banque privée d'origine française, à l'intérêt croissant des clients flamands pour son offre et ses services en matière de gestion de patrimoine.En tant que banque belge appartenant à un groupe français, la Banque Transatlantique Belgium se dit en effet particulièrement bien positionnée pour accompagner les clients flamands qui ont des liens avec la France, au travers notamment de leurs activités professionnelles, de la détention d'un patrimoine immobilier ou de l'expatriation de membres de la famille. "De nombreux Flamands ont des liens avec la France. Que ce soit parce qu'ils ont des enfants qui y vivent, qu'ils y développent des affaires ou qu'ils y possèdent une maison de vacances ou un bateau. Nous nous sommes rendu compte qu'ils étaient intéressés d'être suivis par une banque qui connaissait bien toutes ces problématiques transfrontalières", indique Valérie Lecacheux, administratrice déléguée de la Banque Transatlantique Belgium. D'où le choix de la ville de Courtrai, qui s'est imposée par sa proximité et ses nombreuses interactions avec l'Hexagone.Présente en Belgique depuis 2005, Banque Transatlantique Belgium se spécialise dans les services permettant d'accompagner les particuliers aisés dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine : une équipe de gestion, des spécialistes du private equity, un département crédit et des ingénieurs patrimoniaux. Comme Beobank, elle fait partie du groupe bancaire français Crédit Mutuel, au même titre que les dix autres implantations à l'international de la banque privée faisant partie du groupe mutualiste tricolore (Paris, Boston, Genève, Hong-Kong, Londres, Luxembourg,...). Au 30 juin dernier, Banque Transatlantique Belgium totalisait une masse d'actifs sous gestion se montant à trois milliards d'euros et une cinquantaine de collaborateurs.