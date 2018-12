Ces initiatives brassicoles qui se distinguent par leur dimension sociale

L'origine de l'abbaye de Flône, située à Amay en bord de Meuse, remonte au Moyen-Age. Le premier prieuré date de 1075 et devient un siècle plus tard une abbaye de chanoines (ordre de Saint-Augustin). Quant à la brasserie, elle est relativement plus récente puisque les premiers brassins sont effectués vers 1550 sous l'abbatiat de Philippe d'Orjo. L'abbaye a traversé avec fracas les soubresauts de l'histoire. Elle a ainsi été notamment pillée par les calvinistes en 1568 et supprimée en 1796 par le pouvoir révolutionnaire français. Plus d'un siècle plus tard, elle retrouve un usage. En 1921, les Dames de l'instruction chrétienne acquièrent les bâtiments et les transforment en institut. Cette introduction un peu longuette pour souligner que la prochaine brasserie, qui devrait logiquement voir le jour dans deux ans, s'inscrit dans une histoire longue. Et pour le coup, les bières de l'abbaye de Flône seront brassées réellement dans une abbaye. Ce qui à l'exception de nos six trappistes - une obligation pour mériter le label - est devenu une rareté qui mérite d'être soulignée.

