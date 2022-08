Cell Matters va changer de propriétaire.

Cell Matters, spin-off d'ULiège créée en 2017, est spécialisée dans la cryopréservation de produits de thérapie cellulaire et s'avère un sous-traitant biopharmaceutique et une entreprise de services très prometteurs. Soutenue à l'origine (une levée de fonds de 1 million d'euros) par Noshaq Spin-Offs, Gesval et une série d'investisseurs privés dont certains étaient liés à Be Angels, Cell Matters va changer de propriétaire. Dans la foulée d'un contrat de partenariat lancé au début d'année, elle a été rachetée par Cryoport, un groupe du Tennessee coté sur le Nasdaq et spécialiste mondial de la supply chain à température contrôlée. Le management et l'ensemble de l'équipe restent en place. Le montant de l'opération n'a pas été révélé.

