Les professions de contact doivent cesser leurs activités pendant au moins un mois, a annoncé le Comité de concertation vendredi. "Cela va créer un massacre économique dans notre secteur", craint Mario Blokken, président de la Fédération belge Beauty (FBB). "Des mesures de soutien seront nécessaires, sinon de nombreux indépendants devront fermer leurs portes", a-t-il insisté.

Un récent sondage dans le secteur cosmétique montre que deux professionnels sur trois sont favorables à un confinement complet, mais ils pensent qu'une fermeture sélective est injuste. "Ce serait disproportionné et ça n'aurait aucun effet sur la courbe. À peine 1,5% des professionnels du secteur disent avoir été infectés par un client. C'est beaucoup moins que la circulation habituelle du virus", explique M. Blokken.

Le secteur craint que la fermeture ne soit le coup de grâce pour de nombreux travailleurs indépendants. "Ce sera un massacre économique. Lors du précédent lockdown, beaucoup ont déjà dû utiliser leurs économies pour survivre", poursuit M. Blokken. "Nous espérons donc qu'il y aura suffisamment de mesures de soutien, également pour les indépendants à titre complémentaire, car sinon de nombreuses personnes devront fermer leurs portes pour de bon."

La Fédération belge Beauty appelle également le gouvernement à renforcer les contrôles sur le travail non déclaré dans la période à venir. "Nous constatons que de nombreux coiffeurs ou pédicures continuent à travailler à domicile, en noir. C'est une concurrence déloyale et très douloureuse pour les personnes de notre secteur qui respectent les règles", conclut M. Blokken.

