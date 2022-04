Avoir un side project en marge de leur activité principale n'était pas une option. "On a tout plaqué, monté la société et puis nous avons commencé à chercher des clients", lance d'emblée Cédric de Bellefroid, cofondateur de l'agence de design et d'ingénierie Futurewave.

A l'origine du projet, trois gars de 25-26 ans, installés dans de bonnes situations: spécialiste du design produit au Danemark pour l'un, spécialistes en électronique chez Nokia pour les deux autres. L'envie de lancer leur projet (et de le mener à 100 à l'heure) les a menés à créer Futurewave, une agence de développement de produits pour tiers. Concrètement, Futurewave se met au service des fondateurs de PME, start-up et scale-up pour les aider dans le design et la mise en place du produit qu'ils veulent lancer. Dessin du produit, réflexions sur l'électronique embarquée, l'agence qui compte aujourd'hui une dizaine de personnes a travaillé pour la mise en place de la montre O-Boy, du Yoda Bike et a participé à l'évolution de certaines pièces pour les vélos Cowboy. "A côté du design et de l'ingénierie, on travaille aussi fortement sur le positionnement du produit, détaille Cédric de Bellefroid. On analyse ce qui existe, comment peut se positionner le produit, on fait des tests utilisateurs sur base de différents looks, etc.". La firme s'est installée dans une niche spécialisée et s'adresse, pour l'instant, surtout à des entreprises belges. "Il y a un marché du développement hardware en Belgique, mais on commence à se développer en France et au Danemark." Grâce à des missions dont le tarif est compris entre 50.000 et 350.000 euros, Futurewave est parvenue l'an passé à générer un business compris entre 1 et 1,2 million d'euros. Les prochaines étapes? Créer ses propres produits de mobilier de bureau et des entreprises spin-off, sur le modèle du start-up studio.