Les produits à base de cannabinoïdes, dont le plus connu est le CBD, ont le vent en poupe. Pour preuve, la délivrance de genre de produit a augmenté de plus de 250% en pharmacie. Et sur ce marché, CBX Medical, une jeune entreprise belge, engrange de beaux résultats.

Le cannabis est bien plus qu'une drogue. Beaucoup le cantonne à tort à sa variété marijuana qui est consommée pour sa haute teneur en tétrahydrocannabinol (THC), un cannabinoïde aux effets psychotropes, et dont la culture et la commercialisation sont interdites en Belgique. Mais le THC est loin d'être la seule substance active dans cette plante. Ainsi le chanvre, qui fait lui aussi partie de la famille Cannabis sativa, contient une centaine d'autres cannabinoïdes, en proportion variable selon les variétés, mais un taux nettement plus faible de THC. Cette plante est non psychotrope, ne crée pas de dépendance et est légale puisqu'elle contient moins de 0.2 de THC. Autant d'avantages qui lui ouvrent la voie à une commercialisation officielle. Ainsi, selon le site de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, "les pharmaciens peuvent délivrer des préparations magistrales à base de matières premières pharmaceutiques telles que le cannabidiol (CBD) s'ils respectent les critères de la circulaire 648".

En Belgique, seuls 2 médicaments soumis à la prescription médicale sont déjà disponibles en pharmacie. Le premier est utilisé pour traiter les spasmes modérés à sévères, dus à une sclérose en plaques, et un second vise à traiter certaines épilepsies sévères chez l'enfant. Mais ce ne serait qu'un début puisque les cannabinoïdes auraient aussi des effets antiinflammatoires, antiémétiques (contre les nausées et vomissements), analgésiques ou encore antibactériens.

Une plante encore largement méconnue

Les vertus de cette plante de cannabis et de sa centaine de substances actives seraient aujourd'hui encore largement sous-estimées et auraient encore de nombreuses vertus thérapeutiques à découvrir.

© CBX medical

Les cannabinoïdes ne sont d'ailleurs pas propres au cannabis et se trouvent dans d'autres plantes et même chez l'être humain puisque notre corps en produit naturellement ce qu'on appelle des endocannabinoïdes. Ils forment, avec les récepteurs et les enzymes, ce qu'on appelle le système endocannabinoïde (SEC). Les fonctions de ce système biochimique n'ont pas encore été complètement élucidées, mais il servirait à équilibrer de nombreux autres systèmes comme le système nerveux, immunitaire, digestif ou encore neuronal. C'est aussi ce qui expliquerait les effets physiologiques de certains cannabinoïdes sur la santé. Les plus connus de ces cannabinoïdes disponibles sur le marché sont le cannabidiol (CBD), le cannabinol (CBN), le cannabichromène (CBC) et le cannabichromène (CBC).

Le boom de CBX Medical

Pour exploiter au mieux les propriétés de ces molécules dites cannabinoïdes et en s'appuyant sur une approche scientifique rigoureuse, CBX Medical s'est lancé depuis un an dans le développement de produits à base de cannabidiol (CBD exclusivement disponibles en pharmacie. L'idée derrière les produits développés est de soulager sans nuire.

A l'image d'un marché qui connait une progression fulgurante, le succès a rapidement été au rendez-vous. Après un an et demi d'existence, CBX Médical est devenu une référence sur le marché belge des produits à base de CBD pour les professionnels de la santé dans le cadre de prescriptions médicales. Elle enregistre aussi la plus forte croissance des ventes de produits CBD à des fins thérapeutiques. Au total, l'entreprise vend aujourd'hui 11 produits qui ne sont pas des médicaments, mais bien des cosmétiques et des dispositifs médicaux de type gel pour les muscles, crème pour la peau ou encore patch pour mieux dormir. Bien qu'ils fournissent aussi les grossistes en produits pharmaceutiques, leurs produitssont vendus exclusivement dans environ 350 pharmacies, en Belgique et au Luxembourg et sur prescription médicale.

Cerise sur le gâteau, ils viennent de boucler un tour de table d'un million d'euros auprès de Sambrinvest, Invest.BW ainsi que de plusieurs investisseurs privés (entre autres, S. Curaba, O. Delens et O. Simonis) pour accélérer son déploiement européen, mais aussi développer l'innovation autour des vertus des cannabinoïdes.

