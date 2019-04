Caterpillar Gosselies: un millier de travailleurs concernés par une reconversion ont retrouvé un emploi

Au total, 1.019 des 1.598 travailleurs de Caterpillar Gosselies concernés par une reconversion et 173 des 256 issus d'entreprises sous-traitantes ont retrouvé un emploi, ressort-il mercredi d'un bilan établi par le Forem, la FGTB et la CSC. Le taux de CDI décrochés est de 69% pour les premiers et de 40% pour les seconds.

La fermeture de Caterpillar, nouvelle illustration de l'incapacité d'un Etat à résoudre les problèmes avant qu'ils ne se posent.