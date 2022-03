La marque britannique Caterham a été rachetée l'an dernier par le groupe japonais VT Holdings, qui a lancé une nouvelle variante d'entrée de gamme de la Seven: la 170.

C'est la Seven la plus légère de tous les temps: elle n'accuse que 440 kilos à la pesée. C'est aussi la plus étroite de la famille (1,47 m). Elle est si petite (3,18 m de long) qu'elle peut être homologuée comme kei car au Japon, ce qui donne droit là-bas à une fiscalité avantageuse (on vend dans ce pays environ 120 Caterham par an, contre 5 à 10 en Belgique). Sous le capot se cache un tricylindre turbo Suzuki de 660 cc affichant 85 ch et 116 Nm de couple. Soit l'équivalent de 190 ch par tonne. La puissance est envoyée aux roues arrière via une boîte cinq rapports manuelle et le 0 à 100 km/h est bouclé en environ sept secondes. La Seven 170 coûte 35.689 euros.

© pg

C'est la Seven la plus légère de tous les temps: elle n'accuse que 440 kilos à la pesée. C'est aussi la plus étroite de la famille (1,47 m). Elle est si petite (3,18 m de long) qu'elle peut être homologuée comme kei car au Japon, ce qui donne droit là-bas à une fiscalité avantageuse (on vend dans ce pays environ 120 Caterham par an, contre 5 à 10 en Belgique). Sous le capot se cache un tricylindre turbo Suzuki de 660 cc affichant 85 ch et 116 Nm de couple. Soit l'équivalent de 190 ch par tonne. La puissance est envoyée aux roues arrière via une boîte cinq rapports manuelle et le 0 à 100 km/h est bouclé en environ sept secondes. La Seven 170 coûte 35.689 euros.