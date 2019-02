Catégorie Petites entreprises - Cluepoints, risques contrôlés

Basée à Mont-Saint-Guibert, la société CluePoints est une spin-off d'IDDI (International Drug Development Institute), entreprise fondée en 1991 par Marc Buyse, ingénieur civil et docteur en biostatistique, spécialisée dans la conception des essais cliniques, la collecte et l'analyse de leurs données. La société est issue d'un projet de recherche du Plan Marshall auquel participaient également GSK, l'ULB et l'UCLouvain qui a permis de mettre au point un logiciel de détection des erreurs dans les données contenues dans les études cliniques.

En octobre 2012, lorsqu'elle est portée sur les fonts baptismaux, la start-up compte cinq personnes. Aujourd'hui, le nombre de collaborateurs a été multiplié par 10 dont 35 au siège de la société, une dizaine aux Etats-Unis (Philadelphie) et quelques-uns outre-Manche. Dans l'intervalle, CluePoints est devenue un acteur mondial du RBM ou risk-base-monitoring (monitoring des essais cliniques adapté au risque).

Solution de pointe

" Nous sommes les seuls au monde à fournir cet outil statistique qui permet de détecter des anomalies dans les études cliniques en phase 3, explique François Torche, CEO de CluePoints. Les erreurs que notre logiciel identifie ne sont pas nécessairement intentionnelles comme dans le cas d'une fraude. Il peut s'agir d'un paramètre incorrect comme un thermomètre mal calibré ou une population atypique. Notre rôle consiste à les mettre en évidence et à les indiquer au client. "

Au départ société de services, CluePoints planche dans le même temps sur le développement d'un logiciel de détection. En 2015, elle lève 6 millions d'euros auprès d'investisseurs privés et publics (SRIW, Theodorus et Nivelinvest). La même année, elle sort une première version de ce logiciel avec pour cible deux types de clients : les CRO ou contract research organizations (sociétés de recherche contractuelle) qui fournissent des services à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, ainsi que de plus petites structures qui suspectent des cas de fraude.

L'année 2016 a été cruciale dans le développement et la croissance de la jeune société. " D'une part, notre système a été validé par la Food and Drug Administration américaine avec laquelle nous avons signé un accord de collaboration ; d'autre part, nous avons décroché notre premier client dans le top 10 pharma, précise le CEO. A partir de là, nos revenus ont augmenté. D'autant que l'année suivante, nous signions un deuxième grand groupe pharma. "

En 2016, le chiffre d'affaires s'élevait à 1,5 million d'euros. Il était de 2,7 l'année suivante et devrait atteindre 6,5 millions pour l'exercice 2018. Avec, comme objectif cette année, un doublement de ce dernier. Une ambition on ne peut plus légitime pour cette société disposant à la fois de l'imprimatur de l'agence de régulation américaine ainsi que de l'ICH, le Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain.

Amélioration continue

A ce jour, le logiciel de CluePoints a déjà permis de passer au crible de ses algorithmes quelque 250 études cliniques. Et plus il analyse, plus il affine ses capacités, offrant un bel exemple d'apprentissage automatique ( machine learning). Disposant d'un outil novateur, CluePoints doit encore quelque peu évangéliser le marché, mais il est clair qu'elle dispose de tous les atouts pour continuer à croître dans les années à venir et s'imposer aussi bien dans le secteur pharma que parmi nos Gazelles les plus performantes.