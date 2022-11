Après une opération de merchandising au succès inattendu, l'agence de publicité Castaar, sise dans le Brabant flamand, a décidé de faire don des revenus générés à de bonnes causes. Pour l'occasion, elle a même créé une fondation.

L'agence Castaar aide les entreprises dans le domaine du marketing et de la communication. "Chacune d'elles, quelle que soit leur taille, a besoin d'un partenaire fiable et compétent", déclare Christophe Dedoncker, le fondateur et directeur. Castaar propose un service à 360° reposant sur quatre piliers: la publicité, la conception graphique, l'impression et le numérique. "Nous essayons de répondre aux besoins de nos clients via des solutions créatives avec une publicité inhabituelle, sortant des sentiers battus, qui non seulement inspire mais impressionne aussi."

Dans le passé, l'agence a décidé de créer des produits originaux pour ses propres employés. Les chandails noirs barrés du logo en or Castaar ont connu un succès inattendu. "Plusieurs clients nous ont immédiatement demandé où ils pouvaient commander ces vêtements", explique Christophe Dedoncker. Au début, nous avions délivré ce produit gratuitement, c'était un cadeau commercial, du merchandising, mais les demandes ont continué à affluer. Et pas seulement de nos clients."

Opportunités

En raison de son succès imprévu, cette histoire de merchandising a failli devenir incontrôlable. Christophe a donc décidé de fermer temporairement le robinet. Mais il a aussi compris combien ces vêtements pouvaient créer de nouvelles opportunités. L'idée lui est alors venue de vendre ces produits et d'utiliser les revenus qu'ils généraient pour soutenir des organisations caritatives ou des projets citoyens. Toute initiative étant un candidat potentiel, indépendamment de son groupe cible, type d'activité ou de sa portée.

Pour formaliser et unifier cette démarche, une fondation été créée. "La Fondation Castaar conçoit, produit et vend des pièces de merchandising qui nous permettent de rendre quelque chose à la société, soutient le fondateur. La gamme est variée, allant des pulls et t-shirts aux casquettes et sacs. Ce sont tous des produits en édition limitée. Ceci étant, à terme, nous comptons proposer autre chose que du textile."

Transparence

Parmi ses bénéficiaires, la Fondation Castaar n'exclut aucune oeuvre de bienfaisance ni aucun projet à impact. "Nous ne nous intéressons pas uniquement aux grandes associations mais également aux petites initiatives locales, assure le CEO. Parce que tout le monde a besoin d'aide. La transparence est toutefois une condition essentielle. Nous entrons en dialogue avec ceux que nous soutenons, et vérifions comment l'argent est utilisé, via les factures par exemple. Ensuite, nous communiquons ces informations aux personnes qui achètent nos vêtements et accessoires."

L'ASBL Zonnestraal de Lennik, prestataire de services pour les personnes handicapées, est la toute première association à avoir pu compter sur le soutien de la Fondation Castaar. Nous avons réussi à récolter 3.072 euros grâce à nos ventes", explique Christophe. Avec ce montant, Zonnestraal va maintenant développer davantage son projet d'inclusion, le café de rencontres De Kroon. Nous sommes actuellement en pourparlers avec un nouvel initiateur. Nous ne pouvons pas encore en révéler les détails, mais cela promet d'être quelque chose de savoureux et de chaleureux".

