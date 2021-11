Carrefour Voyages Belgique débarque dans les rayons des supermarchés de la marque. Une nouveauté ? Pas tout à fait. La formule existait déjà en France, il a donc suffi de l'adapter.

A partir du 1er décembre, il sera possible de réserver vos vacances ou un city trip en faisant vos courses chez Carrefour. Aussi simple que d'attraper un paquet de fromage râpé dans un rayon ? Presque... Les réservations se feront dans un premier temps via le site internet de Carrefour Voyages, dans un deuxième temps le groupe prévoit d'y adjoindre un call center.

Ce service supplémentaire (rappelons que le groupe Carrefour propose entre autres un service de téléphonie mobile et d'impression de photos) n'est pas neuf et était déjà disponible chez nos voisins français. Le groupe l'a seulement adapté au marché belge notamment avec le lancement (1er décembre) d'un site bilingue.

Au menu ? Tout si on en croit le communiqué de l'enseigne : des séjours au soleil, à la neige, des city trips et des voyages au long cours... Le groupe annonce d'entrée de jeu, près d'une quarantaine de destinations, le tout assorti de réductions avantageuses et de départs depuis nos aéroports nationaux ou ceux de nos proches voisins.

