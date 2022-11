D'ici à 2026, le groupe français entend revenir à l'hypermarché originel tel qu'il l'avait conçu en France en 1963.

L'idée est de baisser l'offre non alimentaire de 40% et l'alimentaire de 20%. Carrefour entend proposer une mise en rayon plus simple et plus lisible, massifier ses achats et gérer ses stocks plus finement. Les produits de marque Carrefour seront dopés pour atteindre 40% des ventes alimentaires. Enfin, le groupe entend se positionner sur le discount. Il est question de doper l'enseigne Supeco et d'ouvrir dès l'an prochain un premier magasin basé sur le concept brésilien Atacadao: les produits y sont vendus sur palettes en grande quantité avec des prix en moyenne 15% moins chers que dans un hyper classique. Deux milliards d'euros seront investis chaque année. Parallèlement, un plan d'économies de 4 milliards sera déployé.