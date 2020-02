Carrefour est repassé dans le vert en 2019, en dégageant un bénéfice net de 1,13 milliard d'euros dopé notamment par les recettes de la cession de ses activités en Chine, finalisée à 80% fin septembre, selon des résultats publiés jeudi.

Le groupe de distribution français, engagé dans un plan de transformation depuis deux ans, avait enregistré une perte de plusieurs centaines de millions d'euros en 2018, principalement due à ses 273 anciens magasins Dia.

Le 23 janvier, en dévoilant son chiffre d'affaires 2019 de 80,7 milliards d'euros, le distributeur avait dit espérer une croissance meilleure qu'escomptée de son bénéfice opérationnel courant (ROC, l'indice phare du secteur) annuel mondial, à "environ 2,09 milliards d'euros".

Avec 2,088 milliards d'euros, il s'avère conforme à ces prévisions. Quant au ROC de la France, que le groupe avait dit attendre "en croissance à deux chiffres", il ressort en progression de 15,6% à 539 millions d'euros.

La marge opérationnelle courante s'élève, elle, à 2,9%, en progression par rapport à l'année dernière.

En Belgique, Carrefour fait état d'une croissance "atone".

"Le plan Carrefour 2022 produit des résultats solides et place le groupe sur une trajectoire de croissance rentable", avec des résultats "visibles dans notre performance financière et dans toutes nos priorités stratégiques", déclare le PDG du groupe, Alexandre Bompard, cité dans le communiqué.

Ainsi, "le rythme d'expansion de nos formats de croissance s'accélère, les produits bio et la marque Carrefour gagnent du terrain, nous +surperformons+ le marché dans l'e-commerce alimentaire et notre compétitivité prix s'améliore", ajoute-t-il.

Carrefour a par ailleurs confirmé l'ensemble de ses objectifs, tout en annonçant de nouvelles cessions d'actifs immobiliers non-stratégiques à l'horizon 2022 d'un montant de 300 millions d'euros.

