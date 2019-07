Avec Carrefour Bio, la chaîne de distribution française lance une nouvelle marque chez nous. A côté de ses hypermarchés, de ses supermarchés Market et de ses magasins de proximité Express, Carrefour entend désormais regrouper sous un même toit des produits exclusivement bio. Elle vient d'ouvrir ce vendredi un premier magasin à Woluwe-Saint Lambert.

Environ 3.000 références bios réparties sur 200 m². Voilà ce que propose Carrefour dans son premier magasin Carrefour Bio situé sur la très commerçante avenue Georges-Henri, à Woluwe Saint-Lambert. Si le distributeur français exploite déjà des magasins bios dans l'Hexagone, c'est la première fois qu'il ouvre un point de vente spécialisé en Belgique, inspiré par le succès des mini-chaînes (Sequoia, Färm, Bio c Bon, The Barn, etc.) qui ne cessent de chiper des clients aux enseignes traditionnelles. Avec Colruyt et sa chaîne Bio-Planet, Carrefour est donc le deuxième grand distributeur à ouvrir une chaîne 100% bio dans nos contrées.

...