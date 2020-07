L'enseigne Carrefour et l'application de livraison de repas Uber Eats étendent à la Belgique leur collaboration initiée il y a quatre mois en France, en plein confinement, pour la livraison de courses, ont annoncé lundi les deux partenaires.

Depuis début avril, Carrefour et Uber Eats collaborent pour offrir des possibilités de livraison de certains produits en 30 minutes à domicile pour les habitants de Paris et de la région parisienne.

Le partenariat s'est élargi à d'autres magasins Carrefour en France et à une gamme de produits de plus en plus large au fil des semaines et s'étend désormais à tout l'Hexagone et à la Belgique.

"Après la France (et Taïwan, NDLR), Carrefour Belgique, est maintenant le troisième pays à bénéficier de ce partenariat, qui y sera opérationnel dès septembre prochain avec un lancement à Bruxelles et Liège. Ce pays testera non seulement une offre de livraison courses en 30 minutes mais également des solutions repas", soulignent les deux entreprises dans un communiqué.

Le partenariat devrait encore s'étendre à d'autres pays dans lesquels l'enseigne Carrefour est implantée.

