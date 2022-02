Comme attendu, Carrefour a vu ses ventes reculer (- 4,2%) en Belgique à 4,3 milliards d'euros.

Le groupe parle d'un environnement concurrentiel déflationniste (en fait, la guerre des prix avec Colruyt) et d'une faiblesse logistique. On s'attendait en effet à ce que l'annonce de la fermeture du site de Kuehne + Nagel à Nivelles et les importances perturbations afférentes dans l'approvisionnement des magasins aient un impact sérieux sur les ventes de l'enseigne au quatrième trimestre. Dans son ensemble, le groupe Carrefour a connu une bonne année avec une hausse du chiffre d'affaires, à périmètre constant, de 2,3% à 81,2 milliards d'euros. Le résultat opérationnel a, lui, grimpé de 7,7% à 2,27 milliards.