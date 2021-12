Après Delhaize et son siège historique de la rue d'Osseghem, c'est au tour de Carrefour d'envisager de quitter son QG tout aussi historique de l'avenue des Olympiades à Evere.

L'information a été révélée par nos confrères de L'Echo la semaine dernière. Depuis des mois, le groupe français cherche un nouveau siège plus petit et plus moderne. Il avait déjà procédé à une réduction de la superficie de ses bureaux bruxellois il y a six ans.

Selon L'Echo, Carrefour pourrait se reloger dans le Corporate Village de Zaventem dans l'immeuble Bayreuth. Il quitterait donc, comme Delhaize, la Région bruxelloise pour rejoindre la Flandre. Un déménagement qui n'est pas encore confirmé par le distributeur, qui mènerait actuellement une étude de mobilité afin d'évaluer son impact sur le personnel.

