La chaîne française de supermarchés Carrefour a vu son chiffre d'affaires baisser de 7% en Belgique, à 996 millions d'euros, au premier trimestre de l'année, ressort-il de ses derniers résultats financiers, publiés mercredi.

Carrefour avance que cette baisse intervient après deux années de croissance, et cela dans un marché fortement concurrentiel. Le premier trimestre 2020 était en hausse de 6,2% et celui de 2021, de 2,9%.

Dans le marché domestique, la France, le chiffre d'affaires de Carrefour est resté stable au cours des trois premiers mois de l'année. Les autres pays européens connaissent une hausse des ventes. Globalement, le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 3,4%, à 20,2 milliards d'euros sur base comparable - c'est-à-dire hors essence, effets calendaires et à changes constants. En prenant en compte ces derniers éléments, la hausse du chiffre d'affaires est de 9%.

Carrefour compte actuellement 786 magasins en Belgique, selon le site internet du groupe. On apprenait au début de l'année que l'entreprise allait perdre les supermarchés gérés jusqu'ici par le groupe Mestdagh. Environ 90 magasins, principalement en Wallonie et à Bruxelles, vont être cédés à Intermarché à partir du 1er janvier 2023, lorsque le contrat liant Mestdagh à Carrefour aura expiré. L'autorité de la concurrence doit encore approuver l'opération.

