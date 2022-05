Campari se boit un petit Picon

Non, le Picon n'est pas mort. Cet amer, créé en 1837 par Gaétan Picon et que, dans le nord de la France et en Belgique, on associe volontiers à de la bière, s'apprête à vivre une énième jeunesse.

© PG

La marque vient en effet d'être rachetée par Campari à Diageo pour 119 millions d'euros. Le groupe italien, très vorace ces temps derniers (ils ont racheté Grand Marnier, le cognac Bisquit et le rhum Trois-Rivières), ajoute donc un bitter à son portefeuille déjà bien fourni: Bulldog, Cinzano, Wild Turkey, Cynar, Skyy, Champagne Lallier, etc. Campari est, ces dernières années, surtout à la base de la folle expansion d'Aperol, racheté en 2013 et à l'époque uniquement vendu en Italie. Aujourd'hui, Aperol, via le succès du Spritz, est une puissante marque mondiale qui a réalisé 435 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 (20% du groupe). En rachetant Picon, Campari ne fait pas mystère de ses intentions: "Comme Aperol et Campari, il s'agit d'un apéritif amer à bas taux d'alcool à mélanger avec une boisson pétillante, confie Bob Kunze-Concewitz, le directeur général. Un Picon-bière, ce n'est pas très différent d'un Spritz."